Velmi statečná slepice jménem Orel se vydala do světa

Prvotina spisovatelky Romi Grey nás zavede na jihočeský dvorek, který se stal dějištěm věcí neuvěřitelných. To, že slepice Orel skutečně žila, na místě dokládaly fotografie vyvěšené v provizorní expozici.

K samotnému příběhu toho autorka moc neprozradila, ale vyzvala přítomné k vlastním činům: „Kdo z vás je schopný někomu nebo něčemu pomoct, tak to udělejte, teď je ten čas.” Konání dobrých skutků není totiž nikdy ničím omezené...

Tento krásný láskyplný příběh přišla podpořit také Romana Jákl Vítová. „Pro mě má tato kniha více rovin. Připomněla mi i to, že jsem jako dítě byla právě takovým zvídavým bezstarostným Orlíkem, a že se vlastně všichni během života uzavíráme do své vlastní klece strachů, ega a bolestivých zkušeností. Zároveň dává naději, že když se nebudeme bát otevřít svoje srdce a duši, pak můžeme vidět spoustu zázraků, které nám život nabízí,“ pronesla s porozuměním Romana Jákl Vítová, kterou titul opravdu oslovil.

Romana Šonková zastupující společnost Compassion in World Farming a vede kampaň s názvem Konec doby klecové. Jak již sám název napovídá, soucit se všemi uvězněnými tvory je pro ni i organizaci na prvním místě a rozhodně byla velmi potěšená, že i ona může být kmotrem krásné knihy.

Velkou zásluhu na tom, že tento laskavý příběh půjde světem, má vlastně na svědomí herec Jaroslav Dušek. „No, je to tak. Znám se s autorkou a ten příběh se mi líbil. Je také o tom, že v žádné kleci se nedá žít. Co popřát jiného knize? Než aby roztáhla křídla jako orel a bez námahy stoupala nesena příznivými proudy, “ nechal se slyšet Jaroslav Dušek.

Karel Svoboda z nakladatelství KNIHA.JE potvrdil, že s myšlenkou vydat tento příběh přišel opravdu Jaroslav Dušek. Do světa ji vypustil se slovy: „Přeji si, aby kniha měla poslání, aby vyjádřila to, co měla, abychom si uvědomili, že na této planetě nejsme sami. Slepice je pro mne metafora vztahů nejen k sobě, ale i k zvířatům,“ pronesl vstřícný nakladatel.