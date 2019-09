Velké přátelství houslisty Jana Mráčka a klavíristy či dirigenta Lukáše Klánského se zrcadlí v hudbě

Odpověď na otázku, jak si Jan Mráček užil koncert, byla tedy předem téměř jasná. „Náramně!“ zaznělo od z úst charismatického houslisty krátce po skončení koncertu. Vzápětí přidal i vysvětlení: „Už přes tři roky se Lukáš aktivně věnuje dirigování, což samozřejmě vím jakožto jeho letitý pódiový partner, ale dnes poprvé jsme se v tomto seskupení potkali na pódiu. Bylo to úžasné. Musím říct, že Lukáš je frajer. Cítil jsem se s ním jako v bavlnce a je to krásné. Věřím, že je i slyšet letité přátelství, které nás spolu spojuje, a že se to zrcadlí do hudby i do celého výsledku.“