Vedení Bohumína vyrazí na tradiční besedy s lidmi

„Když jsme s besedami v roce 1995 začínali, byla to prakticky jediná možnost, jak informovat veřejnost. To se za více než dvacet let změnilo. Přibyla městská televize, noviny, internet, elektronická služba E-info a díky stále se vyvíjejícím se technologiím se možnosti, jak předávat informace rozšiřují. Přesto u osobního setkání dodnes zůstáváme, nenahradí je žádné moderní technologie, ani facebooky. S lidmi musíme o problémech, které je ve městě trápí, hovořit z očí do očí,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že v roce komunálních voleb se besedy záměrně nekonají.