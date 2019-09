Ve Vítkovické nemocnici porodila jubilejní tisící maminka

Třiadvacetiletá maminka Daniela přijela do porodnice Vítkovické nemocnice už v pátek ráno. Do porodnice ji přivezl tatínek, který byl celou dobu také u porodu. Malý Mateo si dal ale na čas a na svět přišel přirozenou cestou až ve 22:46 hodin.

„Po přijetí do nemocnice nás nechal Mateo čekat ještě dlouhých 18 hodin, ale asi si nechtěl nechat utéct jubilejní tisící pořadí. Už když jsme vybírali, jak se bude malý jmenovat, chtěli jsme speciální netradiční jméno, ale to jsme ještě netušili, že bude chtít být až tak výjimečný,“ žertuje s úsměvem na tváři mladá maminka Daniela, která rodila poprvé. Do budoucna by si však pro Matea přála sourozence.