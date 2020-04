Ve středu večer odvysílá Slovácké divadlo záznam hudební inscenace Villon F.

V ústřední roli Francoise Villona exceloval Miroslav Zavičár. „Byly to pro mě poslední okamžiky herce ve Slováckém divadle. A byl to pro mě taky klíčový mezník v profesním a především v osobním životě,“ svěřuje se.

„Mám DVD se záznamem Villona celou tu spoustu let doma, ale neodvážil jsem se ještě kouknout. Mám ho v knihovně a říkám si, že se mi možná v důchodu zasteskne. Chci si to zachovat tak, jak si to pamatuju. Rychle zapomínám, ale vždycky mám vjem, dojem, pocit, který si pamatuju. Ale ano, na Villona se určitě mrknu jedním okem,“ svěřil se Miroslav Zavičár, který po šesti letech ve Slováckém divadle a dvanácti v Klicperově divadle v Hradci králové nyní zakotvil v pražském Divadle v Dlouhé.