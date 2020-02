Ve Frýdku-Místku žije více žen než mužů

„Investujeme do volnočasových areálů, podporujeme rozvoj sportu i kultury, sociální služby máme na velice dobré úrovni, občané u nás mohou již několik let využívat MHD zdarma, investujeme do úpravy a rozšíření zeleně, v současnosti přicházíme s pilotním projektem, kterým chceme zvýšit počet stromů ve městě, a to tak, že je budeme vysazovat i na pozemcích a na zahradách soukromých osob. Přesto zaznamenáváme pozvolný odliv lidí z města, a to především z centra, ale také z míst v blízkosti trasy obchvatu. Lidé v této hektické době vyhledávají klidnější místa a prostředí pro bydlení, což nabízejí sousední a okolní obce, které ještě mají dostatek stavebních parcel pro rodinnou či řadovou a bytovou zástavbu,“ uvedl primátor Michal Pobucký s tím, že například v sousedním Sviadnově přibylo za polední rok 112 obyvatel, v Dobré 42, v Palkovicích 33 a v Bašce 23 obyvatel.