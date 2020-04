Ve Frýdku-Místku začaly zápisy do škol, jsou zcela jiné

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti s koronavirem opatření týkající se zápisů do 1. tříd základních škol pro příští školní rok. Konají se bez přítomnosti dětí ve škole, a to prostřednictvím žádostí o přijetí do školy.