Ve Frýdku-Místku šijí roušky jednotlivci i městské organizace

Z městských organizací a společností se do šití roušek zapojili zaměstnanci Jeslí Frýdek-Místek, společnosti Sportplex, Integrovaného centra Žirafa i Střediska volného času Klíč.

Zaměstnanci aquaparku Olešná ze společnosti Sportplex již ušili přes 2 400 roušek, které darovali městu. „Na třech šicích strojích se střídáme čtyři švadlenky. Posilou nám jsou plavčice a taky lektorky plavání ze školního bazénu, které pomáhají mimo jiné i se stříháním, žehlením a balením. Materiál jsme do výroby darovali zpočátku vlastní a další nám poskytnul magistrát, který jej získal darem od společnosti Slezan,“ řekla Jana Adamczyk Vicherová, vedoucí aquaparku, která šití roušek ve společnosti zorganizovala.

Roušky šijí také v Jeslích Frýdek-Místek. „Zprvu jsme šili pro naše zaměstnance a následně pro ostatní, zejména pro lidi pracujících v sociálních službách. Stovky roušek jsme dodali například do domova pro seniory nebo pečovatelské službě a další předáváme magistrátu, který je dál distribuuje potřebným,“ řekla ředitelka jeslí Dagmar Zemanová s tím, že již ušili na 1 000 roušek a rozhodně nepolevují a šijí dál.

Sběrné místo pro ušité roušky je na magistrátu, na odboru bezpečnostních rizik, který je zpočátku distribuoval mezi zdravotníky, klienty i zaměstnance v sociálních službách a další složky integrovaného záchranného systému. „Nyní magistrát roušky předává Českému červenému kříži se sídlem na ulici 1. máje v Místku na sídlišti Riviera. Zájemci si je tam mohou vyzvednout osobně, nejlépe po telefonické domluvě, a to na číslech 777 332 518 a 777 332 520,“ připomněl náměstek primátora Marcel Sikora.

„To, jak rychle a v jak velké míře se lidé ve městě zapojili do šití roušek pro ostatní, je obdivuhodné. Je to svým způsobem vizitka společnosti, která, jak se ukázalo, umí být v těžkých chvílích soudržná, solidární i spoluodpovědná za ostatní. Jsem hrdý na všechny, kteří pomáhají, ať už je to jakýmkoliv způsobem,“ dodal primátor Michal Pobucký.