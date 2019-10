Ve Frýdku-Místku se připojí ke Dni turistických informačních center

Do akce Den turistických informačních center se zapojí pobočky ve Frýdku, Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. V tento den přivítají občany i návštěvníky Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí trošku netradičně.

„Například pobočku v Místku přemístíme do stanu na náměstí Svobody, kde si s námi budou moci zájemci povídat o tom, co vše naše práce obnáší, co všechno se u nás mohou dovědět, nebo kam se s námi mohou vydat v rámci komentovaných prohlídek,“ zve k návštěvě ředitelka Turistického informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.