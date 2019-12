Ve Frýdku-Místku rozšířili úlevu od poplatku za odpad

„Poplatek za odpad nezvyšujeme. Od roku 2007 ho držíme na částce 492 koruny na osobu a rok. Občané nad 70 let budou i nadále hradit 252 koruny za rok. Od nového roku se ale rozšiřuje úleva od poplatku, a to na děti až do 6 let. Dosud byly od poplatku za odpad osvobozeny děti do tří let,“ řekl primátor Michal Pobucký.