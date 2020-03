Ve Frýdku-Místku budou i nadále svážet ze sídlišť bioodpad a jedlé tuky a oleje

„Možnosti třídění odpadů stále rozšiřujeme. A i když některé novinky nejsou hned zpočátku úspěšné, podporujeme je, protože víme, že potřebují čas, než se stanou běžnou součástí každodenního života. Před dvěma lety zavedený svoz kuchyňských tuků a olejů se začíná rozbíhat až nyní, lidé také o něj mají stále větší zájem. Přispívá k tomu i informovanost veřejnosti. Je všeobecně známo, že tuky a oleje vylité do dřezu nebo toalety v odpadech a kanalizaci tuhnou a ucpávají ji, ale také se stávají potravou pro hlodavce, kteří se pak snadno množí, a to nikdo nechce. Loni jsme z deseti nádob umístěných na sídlištích svezli téměř 1,5 tuny jedlých tuků a olejů. Letos bychom chtěli počet nádob navýšit a přistavit je i do okrajových částí města a na další sídliště,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

„Nicméně i v tomto případě věříme, že se situace zlepší a lidé budou kontejnery na bioodpad využívat ve větší míře. Připravíme i informační kampaň, jak správně bioodpad třídit, protože se nám často stává, že lidé sice vytřídí slupky od brambor, ale do kontejneru je vyhodí zabalené do novin, což je špatně. Bioodpad tím znehodnotí a sníží možnost jeho použití pro následné zpracování na kompost a kvalitní zeminový substrát,“ řekl primátor Pobucký.

Do hnědých kontejnerů na bioodpad patří zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale také zemina z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávová sedlina. Nicméně nic z toho nesmí být zabaleno ani do novin ani do igelitového pytle. Do kontejneru musí být vhozeny samostatně, nejlépe přesypány z koše nebo pytle.