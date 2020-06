Ve druhé lize se severočeským stolním hokejistům dařilo

Podle rozpisu soutěže se jednalo o třetí kolo, fakticky se hrálo teprve podruhé, protože původní druhé kolo bylo odloženo na září. Ve vzájemném zápase si zástupci okresu Most body rozdělili po remíze 3:3. Hned dvakrát si oba týmy zahrály proti Kadolci. Most vyhrál 6:2 a 3:1, Litvínov měl výsledky hodně podobné, zvítězil 6:1 a 3:1.

Čtvrté druholigové kolo se hraje již 28. června a mostečtí a litvínovští opět nastoupí v SVČ Most. Kromě vzájemného zápasu je tentokrát čeká BHL Žďár nad Sázavou. Ještě před tím, konkrétně v pátek 19. června, proběhne rovněž v SVČ Most regionální turnaj jednotlivců s názvem Letní pohár StarColor.

2. liga družstev – výsledky 3. kola: Orel Bohunice - BHC Dobrá 5:4, SHK Kadolec - BHC StarColor Most 2:6, BHL Žďár nad Sázavou - BHK IQ Boskovice 2:6, Sokol Střelice – BHL Žďár nad Sázavou 6:3, SHL CorroTech Litvínov - SHK Kadolec 6:1, Orel Bohunice - Dragons Modřice “B” 5:1, BHC Dobrá - Orel Bohunice 5:1, BHL Žďár nad Sázavou - Sokol Střelice 1:5, SHL CorroTech Litvínov - BHC StarColor Most 3:3, BHK IQ Boskovice – BHL Žďár nad Sázavou 3:3, SHK Kadolec - SHL CorroTech Litvínov 1:3, Dragons Modřice “B” - Orel Bohunice 5:3, Sokol Střelice - BHC Dobrá 5:3, BHC StarColor Most - SHK Kadolec 3:1, Dragons Modřice “B” - BHL Žďár nad Sázavou 7:1