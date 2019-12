Varhan 50 aneb Koncert pro všechny slušné lidi sklidil bouřlivý potlesk

Ze spokojených dětských let posluchače převedl do svého divokého období náctiletého hudebníka, společně prošli sametovou revolucí, aby je pak přenesl do sluncem zalité Ameriky. I vzpomínky na druhou svatbu se zrcadlily v hudbě a vyvrcholením koncertu, byl vystavěný předobraz nové životní éry významného hudebníka, který naznačil velké plány.

Excentrický hudební génius se svým orchestrem a hosty vydal ze sebe maximum. Zaznělo to nejlepší, co za posledních 30 let vytvořil, co formovalo jeho hudební osobnost a nejen to.