V Žihobcích se otevřelo peklo s českými čerty

„Dovolujeme si vás pozvat do našeho muzea na novou výstavu pro malé i velké, kteří dávají přednost českým čertům před těmi importovanými,“ uvedla Veronika Kočí z Muzea Lamberská stezka.

Ovšem to zdaleka není vše, co muzeum nabízí. Současně probíhá i výstava žákovských prací dětí z místní základní školy. A pokud si někdo myslí, že půjde o pár jednoduchých obrázků, tak se velice mýlí. Výstava zabírá celou místnost a je opravdu na co se koukat.