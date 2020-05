V září a říjnu budou některé turisticky atraktivní cíle v Moravskoslezském kraji pro návštěvníky zdarma

„Na stole se nám objevila opravdu děsivá čísla. Podle propočtů by v kraji turisté v minulých dvou měsících v hotelech, penzionech nebo třeba v kempech utratili 1,2 miliardy korun. Veřejné rozpočty tak během března a dubna přišly asi o 492 milionů. Také hrozí, že v kraji přijde o práci tři tisíce lidí. To nesmíme dovolit, a tak připravujeme program, který by mohl cestovnímu ruchu pomoci se s důsledky pandemie alespoň částečně vyrovnat. Je třeba dodat, že kvůli uzavření hranic přijde kraj až o 400 tisíc zahraničních hostů, kteří každoročně přijíždějí,” uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.