V Ústí nad Labem vystoupí v prosinci baskytarová legenda Richard Scheufler se synem

Baskytarový mág Richard Scheufler a jeho syn Richard Scheufler ml. se vracejí do Ústí nad Labem s exkluzivní show, ve které spojí hned několik programů najednou. Společně vystupují jako 2RS (dříve The Scheufler Project) s programem Drums And Bass Explosive. Na jedinečném ústeckém koncertě však zajde slavné duo otce a syna ještě dál. "Pozval jsem si spoustu zajímavých hostů, jejichž jména budu postupně odtajňovat, a nabídneme tak pestrý koncertní mix, který přesně popíše moji celoživotní tvrobu," prozradil Richard Scheufler starší. Jeho tvorba představuje syntézu vícerých hudebních žánrů od funku přes pop, rock, moderní jazz, hardcore až po fúzi s klasickou hudbou.