V únoru zazpívá v Praze latinsko-americký idol Maluma

Oblíbený latinsko-americký zpěvák Maluma je právem považován za jednu z největších hudebních hvězd současnosti s kolumbijskými kořeny. Maluma vystoupí v Praze již podruhé, a to pouhých pár měsíců od prvního koncertu. Nyní se chystá vyprodat O2 arenu, která bude jednou ze zastávek v rámci WORLD TOUR 11:11.

Juan Luis Londoño se narodil v kolumbijském Medelinu. Své umělecké jméno poskládal ze začátečních písmen jmen své matky, otce a sestry. V roce 2018 získal latinskou Grammy a v roce 2019 se pustil do projektů s hvězdami, jako je Madonna, s níž vydal hit „Medellín“ v rámci jejího alba „Madame X”, nebo Ricky Martin, se kterým vytvořil skvělý song „No Se Me Quita“.

Výsledky prodejů jeho předchozích turné zajistily Malumovi pozici latino umělce s největším počtem prodaných vstupenek na koncerty. Maluma již vyprodal arény jako Madison Square Garden (New York), American Airlines Arena (Miami) and dvakrát The Forums v Los Angeles.