V trolejbusech a autobusech MHD Zlín se denně dezinfikují interiéry

„Každý trolejbus a autobus, který se vrací po službě na lince do depa, se uklízí. Nad rámec běžného úklidu pracovníci DSZO už přibližně dva týdny důsledně otírají mokrým hadrem s dezinfekčním prostředkem všechna madla, tyče, závěsná držadla i okraje sedadel, které přicházejí do kontaktu s rukama cestujících,“ sdělil tiskový mluvčí dopravní společnosti Vojtěch Cekota.

„Konzultovali jsme tento postup s hygieniky. Je to náš příspěvek pro bezpečnější cestování v MHD v době, kdy hrozí zvýšené nebezpečí přenosu koronavirové infekce,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Vozidla MHD, která jezdí na linkách po celý den, procházejí úklidem a dezinfekcí vždy při večerním návratu do vozovny. Vůz v uzavřené hale otevře všechny dveře, nastoupí do něj až tři pracovníci s čisticími a dezinfekčními prostředky a postarají se o to, aby byl při dalším výjezdu salon pro cestující po hygienické stránce v pořádku.