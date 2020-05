V Přerově zpřístupní krytý bazén, odpočinková část zatím zůstane zavřená

Najednou může v areálu pobývat 150 lidí, mít skříňky vedle sebe ale není možné, takže každá druhá bude uzamčena. Po všech zákaznících, kteří odejdou, pak bude skříňka vydezinfikovaná, takže nově příchozí se nemusejí obávat, že by si dávali oblečení do míst, která právě někdo opustil.

Otázkou pro provozovatele také bylo, do kdy mít za těchto podmínek otevřeno. Nakonec padlo rozhodnutí, že v květnu a v červnu to bude od desíti ráno do sedmi večer, v červenci asi do osmi hodin – ale tyto časy jsou předběžné a budou upřesněny na webových stránkách společnosti Sportoviště.