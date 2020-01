V Podhorské nemocnici rehabilitují pacienti ještě před výměnou kloubu

„Indikující lékaři ani pacienti tak dopředu na rehabilitaci nemyslí. Navíc před operací, jejíž termín se často dozví jen dva měsíce předem, pak stihnou akorát vyřídit předoperační vyšetření. Je to škoda vzhledem k přínosu, který by pro ně rehabilitace mohla mít. Nejen z výsledků odborných studií vyplývá, že se trénovaný jedinec po náročném zákroku rychleji zotavuje,“ popisuje MUDr. Olga Pavlová a dodává, že program je určen pro pacienty napříč věkovým spektrem tak, aby uspokojil, jak aktivní padesátníky, kteří se potřebují co nejrychleji vrátit zpět do práce nebo ke sportu, tak starší seniory v důchodovém věku.