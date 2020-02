V Plzni zahraje duo Keiko & Pepa mezi knihami

Pepa: A já jsem Pepa, bydlím v Berouně. S Keiko jsme se potkali v Kolíně u společných přátel, kde jsme si spolu zajamovali a bavilo nás to. Řekli jsme si, že budeme spolu občas hrát. Společně hrajeme asi tři roky.

Pepa: Když hrajeme delší dobu, třeba dvě hodiny, tak na to nám náš vlastní repertoár nestačí a doplňujeme jej písničkami muzikantů, které máme rádi, takže hrajeme třeba Erica Claptona a další pecky. Ale ne ty notoricky známé, vybíráme si věci, které jsou zajímavé, ale často je člověk neslyší.

Pepa: Na desku se ještě necítíme. Písniček máme poměrně dost, desku bychom z nich asi mohli poskládat. Ale chtěli bychom udělat desku s kapelou a máme nějakou představu o muzikantech, se kterými bychom to chtěli udělat chtěli, a protože jsou to opravdu profesionálové, tak za nimi chceme jít, až to budeme mít opravdu dobře připravené.