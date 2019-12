V Ostravě vyjela do ulic propagační tramvaj projektu Dejme dětem rodinu

„Moravskoslezský kraj je lídrem pěstounství v České republice. Máme přibližně asi 2 500 pěstounských rodin, které se nám podařilo zapojit do projektu Dejme dětem rodinu . Hledali jsme děti, které ztratily rodiče nebo neměly to štěstí, že by se mohli rodiče sami o své děti starat. Pro nás je nejdůležitější, aby děti vyrůstaly v přirozeném prostředí v rodinách a nikoliv v ústavní péči nebo v dětských domovech. A protože nám v poslední době ubývá pěstounů, rozhodli jsme se pro tuto formu kampaně. Tramvaj bude jezdit celý rok na všech linkách v Ostravě a její loga, nápisy, plakátky s příběhy dětí upozorní na zmíněný projekt,” řekl Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast.

Podle jeho slov se děti těžko umisťují v rámci adopce. Proto je tu možnost pěstounské péče, která je snadnější. Dítě je možné umístit do krátkodobé pěstounské péče, to znamená na jeden rok, dokud se nenajde rodina do dlouhodobé pěstounské péče či rodina, která si dítě adoptuje. Ročně se daří do pěstounské péče umístit okolo sta dětí. Přesto jich asi 500 ještě umístěno není. Velmi těžko se umisťují dětské skupiny více než dvou až tří dětí. Jedná se o sourozence.