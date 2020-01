V novém nastudování hry Matka hraje titulní roli Jitka Smutná, režíruje Peter Gábor

V hlavní roli matky představí charismatická herečka Jitka Smutná: ta ve hře volí mezi odpovědností ke společnosti a mateřskou láskou. V dalších úlohách se představí Dušan Sitek, Aleš Bílík, Ivan Koreček, Jaroslav Blažek, Leonard Hädler Stirský a Matěj Vejdělek.

„Čapek nás provokuje a klade si otázky o životních hodnotách. Polemizuje o ceně lidského života i o sebeobětování pro dobrou věc. Co má větší cenu? To jsou témata, která by mohla diváka zaujmout,“ říká renomovaný režisér Peter Gábor o příběhu ženy, která postupně ztrácí svoje nejbližší. Ve své bolesti a samotě matka nechápe mužskou povinnost bojovat a umírat pro slávu, čest a pravdu a trápí ji strach o život nejmladšího syna.

„Je dobré si všímat, že muži mají jiné argumenty než ženy. Ty válku nikdy nevyhlašovaly. Ve válkách veleli, zavření někde v klídku, testosteronoví papaláši. A vždycky jim šlo o moc, peníze, nerostné suroviny a území. Zatímco ženy oplakávaly své mrtvé muže a děti do konce svých smutných životů,“ popisuje smysl hry Matka její hlavní představitelka herečka Jitka Smutná.

Herečka ztvární v režii Petera Gábora postavu matky už poněkolikáté. Výtečná byla například jako Gelardiho Zlomatka: fascinující studie slepé mateřské lásky se i díky jejímu vynikajícímu výkonu udržela na scéně neuvěřitelných dvanáct let. Pod Gáborovým vedením si pak Jitka Smutná zahrála i svéráznou matku v komedii Kdokoli může dělat cokoli.

„I já jsem obyčejnou milující mámou se všemi plusy i minusy. I já mám syna. A nedovedu si představit sebe samu, že bych ho viděla odcházet do války, brrrr,“ vyznává se Jitka Smutná, která v divadle MANA exceluje také ve hře Teror.

„Neměl by člověk dřív, než vsadí do hry svůj život a začne riskovat, zkoumat také svou odpovědnost ke svým blízkým?” ptá se Věra Mašková, dramaturgyně hry a současně i umělecká šéfová vršovického divadla. „A kam vede ona po generace trvající hra na hrdiny? Matka to formuluje jasně: Jeden z vás bude něco stavět, druhý to bude bourat, a pak mi řeknete, že to jsou veliké úkoly, tomu ty, maminko, nemůžeš rozumět.“

„A přesto je to právě matka, která lépe než kdokoli jiný ví, že veškeré činy, které nejsou vedeny láskou, končí zmarem a tragédií. Přehnané ambice, politické názory, které osudově rozdělují rodiny ochota nadřadit politiku lásce, to jsou témata, která zde zaznívají s novou naléhavostí,“ věří Věra Mašková a dodává: „Společnost je rozdělená, polarizovaná, lidi si jdou po krku a jsou schopni se rozhádat: právě Matka je Čapkovým varováním, které ukazuje, že jsou důležitější hodnoty jako lidský život a láska. Je to velmi dobře napsané drama.“

Nové nastudování připomíná i 130 let od Čapkova narození: světoznámý spisovatel a dramatik narodil 9. ledna 1890.