V Kroměříži se v posledním květnovém týdnu opět otevřou mateřské školy

Mateřské školy v Kroměříži se kromě více či méně běžného fungování v květnu a červnu připravují na prázdninový provoz. První část července (1. - 17. 7.) a poslední dva týdny v srpnu (17. - 28. 8.) budou otevřeny všechny mateřské školy. Poslední dva týdny v červenci by měly být dle předběžných plánů v provozu Mateřská škola Gorkého a první dva srpnové týdny by měla fungovat Mateřská škola Páleníčkova.

„Předběžný průzkum zájmu o prázdninovou docházku do MŠ ale ukazuje, že školky by mohlo v letních měsících i v období od 20. července do 14. srpna navštěvovat více dětí, než by zvládla kapacita jednoho zařízení, jako tomu bylo v předchozích letech. O prázdninovém provozu mateřských škol tedy budeme ještě jednat a podle potřeby otevřeme další předškolní zařízení,“ uvedl vedoucí radničního odboru školství mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.