V klatovské galerii visí přes sto děl Vladimíra Levory, umělce, který se zasloužil o její zrod

Vystavujeme zde průřez malířovy tvorby od 40. let do konce 90. let. Dokonce zde máme i malý akvarel z roku 1936, v tom čase Vladimír Levora navštěvoval plzeňskou reálku. Při přípravě této výstavy jsme dlouho přemýšleli, jak ji koncipovat; jestli ji postavíme chronologicky, nebo ji uděláme podle cyklů. Nakonec jsme se rozhodli výstavu udělat podle cyklů. Protože si myslíme, že tak nejlépe a nejsrozumitelněji ukážeme divákovi témata, kterým se Levora ve své malířské tvorbě věnoval.