V Klatovech si připomenou 75 let od osvobození města. Vzpomínková akce proběhne v menším měřítku

„V úterý 5. května si připomeneme nejvýznamnější den novodobé historie našeho města. A to den, kdy na klatovské náměstí přijely americké tanky a skončilo tak pro Klatovany hrůzné období druhé světové války se všemi jeho útrapami, se strachem o život, se strachem o to, zde se ještě někdy setkají se svými blízkými. Bohužel, v tomto roce, kdy je to již 75 let od tohoto památného dne, si nebudeme moci toto výročí připomenout v plném rozsahu, jak jsme plánovali. Přesto ho rozhodně nepomineme,” řekl pro klatovskou TV FilmPro starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr.