V Hustopečích zakázali vstupy do vinohradů

„Zarážení hory je starobylý obřad už v podstatě od středověku, kdy je zakázán vstup do vinice, aby réva měla čas dozrát. Má to být i jakási prevence proti dvounohým či čtyřnohým zlodějům,” vysvětlil organizátor akce Pavel Košulič.

Co by se stalo s případnými zloději, ukázal i ilustrativní soudní proces. „Máme tu provizorní vinohrad a předem domluvený zloděj se pokusí ukrást hrozen, je chycen hotaři a dojde k souzení. Dnes už je to jen veselá scénka, ale horenský soud, který to v dřívějších dobách soudil byl nekompromisní a bývaly za to hrdelní tresty,” doplnil Košulič.