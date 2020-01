V Domě kultury v Kroměříži vystoupí David Stypka, Jakub Smolík i kapela Kryštof

Ostravská kapela Kryštof se vrací po letech do menších sálů a její šňůra JenomPísničky Tour 2020 nemine ani Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

Sedmička muzikantů v čele s charismatickým zpěvákem a hercem Richardem Krajčem se zde představí 19. března v 19 hodin. Na několik let dopředu je to poslední koncertování v takových prostorách. Po velkolepých stadionech, obřích scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních LED obrazovkách chce Kryštof úplně zpět. Na holé pódium, tam, kde k písničkám potřebujete “jen” španělku a sami sebe. Koncert bude trvat téměř tři hodiny, dostane se samozřejmě na největší hity minulých pětadvaceti let i zbrusu nové písně.