V Bohumíně začínají mezi rodiči zjišťovat zájem o dobrovolnou školní docházku

Školy proto začínají oslovovat rodiče prostřednictvím mailů, telefonátů či dalšími formami komunikace, aby se do určitého termínu vyjádřili, zda své potomky do tříd pošlou či nikoliv. „Někteří ředitelé vyčkávají s přihlašováním žáků až po zveřejnění pokynů ministerstva školství, aby měli rodiče při rozhodování kompletní informace o způsobu organizace a chodu školy při otevření. Takže přesné počty žáků budeme znát nejdříve v půli května,” odhaduje Skokanová.

Stejně budou postupovat i mateřské školy, které jsou právě kvůli nízkému zájmu rodičů od 23. března uzavřeny. Jejich naplněnost totiž klesla z 600 na pouhých 16 docházejících dětí. Jelikož se ale epidemiologická situace vyvíjí příznivě, ozývají se někteří rodiče, že by znova dítě do mateřinky dali.

Chtěli by však otevřít „své“ školky, do nichž děti před uzavřením chodily. „Nechceme dát dítě do školky, kde bude docházet k střídání budovy a učitelů. Ne všechny děti jsou takto flexibilní. Jako rodič předškoláka doufám v otevření naší kmenové školky, aby si děti ještě užily aktivity, které s ukončením předškolní docházky souvisí,“ napsala jedna z maminek.

Pro pracující rodiče, kteří kvůli svému zaměstnání nemají možnost postarat se o své dítě, město nabízí program v budově jedné ze svých mateřinek. Nabídka platí pro děti od 3 do 10 let, a to od 6 do 17 hodin. V tomto týdnu zajišťovala dohled MŠ Nerudova a využilo jej pět rodin. Od 4. až do 22. května to bude MŠ Skřivánek ve Smetanově ulici naproti městské knihovny. Telefonní číslo pro přihlašování dětí je 596 013 071, zájemci se mohou hlásit ve všední dny mezi 8. a 13. hodinou.