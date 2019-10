V Bohumíně vzniká kolem Vrbického jezera další část in-line stezky

Budování cyklistických stezek tím v Bohumíně ale neskončí. Radnice ještě řeší propojení in-line stezky kolem Vrbického jezera se stezkou u Antošovické lávky přes řeku Odru. Radnice už nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Pokud se jí podaří vyřešit vlastnictví pozemků, mohla by se stavět už za dva roky. Nový Vrbický okruh by tak byl napojený jak na cyklostezku směrem do Ostravy, tak do Starého Bohumína a Polska.