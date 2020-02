V Bohumíně už vypsali výběrové řízení na opravu poškozených silnic

„Náměty k opravám sbíráme celoročně jak od obyvatel, tak z našich terénních obhlídek. Vloni na podzim jsme na tradiční objížďce nakonec vybrali dvaadvacet úseků silnic, které jsme vyhodnotili jako nejhorší. Jedná se o letošní první várku oprav. Ty odstartují hned zkraje dubna a potrvají do konce června, aby vše bylo hotovo před letními prázdninami,“ sdělil bohumínský místostarosta Lumír Macura.

Nejvíce nového asfaltu, a to rovné 2 kilometry, poputuje na chodník v Lidické ulici. Komunikace i s několika železničními přejezdy patří Moravskoslezskému kraji. Ten už několik let plánuje její komplexní opravu.

„Rekonstrukci městského chodníku jsme chtěli sladit s krajskou opravou komunikace. Měla proběhnout už vloni, ale nakonec na ni kraj nezískal dotaci, a tak jsme se tady v předstihu pustili do opravy zdejšího veřejného osvětlení. Letos budeme pokračovat chodníkem a kraj se k nám pak připojí. Zda to stihne už letos, to ještě nevíme,“ uvedl Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.