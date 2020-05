V Bohumíně se opět budou licitovat nájmy městských bytů

Dražby nájemného by měly začít od pondělí 20. května. Termíny exkurzí začne radnice zveřejňovat na městském webu už od pondělí 4. května.

„Kvůli epidemii koronaviru jsme v půlce března zrušili jak licitace městských bytů, tak s nimi související prohlídky. Opatření se začínají postupně uvolňovat a lidé nás bombardují dotazy, kdy licitace obnovíme. Už proto plánujeme organizaci prohlídek. Termíny začneme na webu zveřejňovat dva týdny před samotnou licitací, tedy od příštího pondělí. Nově u nich lidé najdou fotografie z interiéru, například kuchyní, koupelen, toalet, aby si udělali co nejreálnější představu, jak konkrétní byt vypadá. Pokud je nezaujme, tak už nemusí chodit na prohlídku. My tak díky tomu omezíme počet lidí, kteří by na ni za normálních okolností přišli,“ uvedl vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Roman Klepek.