V Bohumíně omezili úřední hodiny, zrušili licitace bytů a uzavřeli Hobbypark

„Nařízení vlády, které má vést k omezení rizika případného nakažení, respektujeme. Školky zůstávají otevřeny pouze pro děti pracujících rodičů. Nově omezujeme úřední hodiny na radnici, uzavíráme pro veřejnost volnočasový areál Hobbypark a rušíme až do odvolání licitace městských bytů a s nimi související prohlídky, a to s účinností od pondělí 16. března,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Radnice v Bohumíně bude otevřena pro veřejnost pouze dva dny v týdnu, a to na tři hodiny. V pondělí bude fungovat od 9 do 12 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin.

„Otevírací hodiny jsme upravili tak, aby se lidé co nejméně potkávali. Veřejnost by měla počítat s tím, že budeme vyřizovat opravdu jen ty nejnutnější případy a na radnici by měli chodit opravdu jen pokud jejich záležitost nesnese odklad. Co nejvíce by teď občané měli využívat elektronickou či telefonickou komunikaci namísto osobní návštěvy. Veškeré platby, například za odpad či bioodpad i jakékoliv správní poplatky mohou lidé posílat přes internetové bankovnictví,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Bohumíně Eva Giecková.