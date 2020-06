V Bohumíně letos zaplní díru po Prázdninovém kolotoči více dětských táborů

„Červencový bezplatný program pro děti, který každé léto pořádáme s místními spolky a organizacemi, jsme museli stejně jako řadu jiných akcí bohužel zrušit. O děti se během prvního měsíce prázdnin sice stará stejný podpůrný tým, ale samotné aktivity připravuje každý den jiný místní spolek. Děti by se tak potkávaly s řadou lidí, v podstatě každý den s někým jiným. Epidemiologické situace se obávali i samotní členové řady spolupracujících organizací, proto jsme letos od pořádání prázdninového kolotoče upustili, což nás velmi mrzí,“ uvedl ředitel městské kulturní organizace K3 Bohumín Karel Balcar.

„Letos jsme připravili lezecký i sportovní tábor. Zatímco lezecký je už obsazený, u sportovního ještě máme volná místa. Děti si na něm zahrají florbal, házenou, fotbal, basketbal, badminton a vyzkouší si i další sporty,“ sdělil Dušan Socha z městské společnosti Bospor. Tábor se koná od 17. do 21. srpna, kapacita je 18 dětí ve věku od 8 do 14 let.