Užitečné informace z regionů

Volné kapacity v mateřských školách a střediscích volného času pro děti ve věku od tří do deseti let nabízí město Ostrava . Nabídka je nejen pro zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb a ozbrojených sil, ale také řidičům MHD a dalším lidem v první linii.

Dětské skupiny mají maximálně 15 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny. V provozu jsou od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Kapacita středisek volného času a Domu dětí a mládeže v Ostravě-Porubě je 375 míst pro děti ve věku od šesti do deseti let. Další desítky míst nabízejí otevřené mateřské školky. Jejich přehled je uveden na webu města v aktualitách: https://bit.ly/2Ukquj9. Všechny prostory město vybavilo dezinfekcí a ochrannými rouškami, aby děti pobývaly v opravdu bezpečném prostředí.