Urbánní akupunktura může zlepšit život ve městech

V Evropě se koncept urbánní akupunktury snaží zpropagovat konsorcium partnerů v rámci projektu SALUTE4CE, což je hříčka písmen z anglického SmALl Green Spots in FUncTional Urban ArEas, tedy malé zelené plochy ve funkčních urbanizovaných oblastech. Do projektu je zapojený tuzemský IURS - Institut udržitelného rozvoje sídel, který by chtěl myšlenku urbánní akupunktury aplikovat v českých a moravských městech, zejména v domovské Ostravě.