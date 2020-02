Únorové dilema: zima, nebo jaro?

Únor bílý? Toto označení kalendářního zimního měsíce dříve platilo, v současné době vlivem přírody by ovšem mohl být uváděn jako zelený, nebýt početného krytí polních ploch krtinci. Takže školní prázdniny tohoto období se od zimních radovánek přesunuly na jarní vycházky.

S povděkem uvítají změnu neskutečné sněhové vločky ve skupenství tekuté vody, kdy navíc městská společnost Tepvos Ústí nad Orlicí připravila na 14. února od 13 do 17 hodin v krytém plavecké bazénu zábavné odpoledne se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, kde si děti dostatečně užijí her a soutěží, zatím co dospělí si mohou nechat změřit BMI.