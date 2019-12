Unikátní betlém v Bruntále přitahuje každoročně tisíce návštěvníků

Součástí betléma je například bruntálská hudební škola, zámek, brána do zámku, Hradec nad Moravicí, větrný mlýn ze Životic, několik kopií vesnických domů ze Starého Města u Bruntálu i samotný rodinný domek řezbáře ve Víchové nad Jizerou. V současnosti má scenérie přibližující tajemství betlémské události přes dvě stovky figur a každoročně přibývají další.

Tradici totiž převzal syn autora František Nedomlel, který se o betlém stará více než třicet let. Ten se rozkládá na 38 metrech čtverečních, je dvouúrovňový a jeho nasvícení ovládá počítač. Během dvou minut se vystřídá rozednění, poledne, podvečer a noc. Mezi tím se některé budovy rozsvěcují a zase zhasínají.

V letošním roce ho obohatí selské stavení s kravkou a dvěma selkami. Jedna dojí kravičku, druhá stlouká máslo, malý chlapec pije z hrníčku mléko. „Při tvorbě usiluji o návrat o sto až sto padesát let. Chci totiž hlavně mladší generaci přiblížit, jak se tenkrát žilo. Vždyť kolik dětí dnes ví, jak se vlastně dojí kráva,“ říká František Nedomlel.

A dodává, že o rozpohybování betlému se stará Karel Peschke z bruntálské římskokatolické farnosti. „Bez něj by to vůbec nešlo. Figurky nestačí jen vyřezat a postavit pro ně prostředí, pohyb je třeba naprogramovat a vymyslet osvětlení,“ usmívá se řezbář.

Divák tak neví, co sledovat dřív. Zda ovčáka se psem a troubou, kterou do světa hlásá, že se narodil Ježíšek, otáčející se postavičky s dary pro Jezulátko, dědka s babkou, která plete ponožky, textilní manufakturu, v níž se šlichtuje i natáčí potáče nebo pivovar s hostincem, v němž dvě výčepní chodí kolem stolů a hosté popíjejí pivo. Nechybí ani ukázka toho, jak se kdysi na Jesenicku kutaly rudy.

Letos bude zpřístupněn každý den od středy 25. prosince do středy 1. ledna dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13.30 do 17.30 hodin a vždy 15 minut před a po každé bohoslužbě.