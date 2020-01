Turnaj ve stolním hokeji v Třebenicích ovlávl Jan Matuščín

Vítězství vybojoval aktuální žákovský mistr republiky Jan Matuščín (BHC StarColor Most). Také další medailové pozice patřily mosteckým hráčům Oliveru Čermákovi (SVČ Most) a Matyáši Vaníčkovi (BHC StarColor Most). Nejlepším z domácích Draků byl na čtvrtém místě Petr Peterka.

Pohár města Třebenice – Český pohár Expres – 1. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most), 4. Petr Peterka Jun. (KSH Draci Třebenice), 5. Tomáš Futera (Třebenice), 6. Lukáš Bušo (SVČ Most), 7. Daniel Rambousek, 8. René Pospíšil Sen. (oba KSH Draci Třebenice), 9. Dalibor Sem (SHL CorroTech Litvínov), 10. Vít Kůřil (BHC StarColor Most) atd.