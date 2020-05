Trojka nabízí pomoc podnikatelům

Městský obvod Plzeň 3 si uvědomuje složitou situaci, do které se dostala řada podnikatelů provozujících své aktivity na území třetího městského obvodu a v rámci svých možností jim nabízí pomoc.

„Chtěli bychom podpořit místní podnikatele, neboť řada z nich utrpěla v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními velké finanční ztráty a někteří už mají i existenční problémy. Proto jim chceme pomoci s rozjezdem živnosti a nabízíme jim bezplatnou inzerci v našem obvodním zpravodaji Trojka, který vychází v nákladu 28 tisíc výtisků a je distribuován do každé domácnosti v obvodu,” informoval David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Podnikatelé, kteří budou mít zájem zdarma inzerovat v srpnovém čísle obvodního zpravodaje Trojka, by měli poslat stručný popis svého podnikání, rozsah ztrát, které vinou pandemie vznikly a graficky zpracovanou inzerci v „jpg“ nebo „pdf“ ve formátu 95 mm (š) x 62 mm (v). Tyto podklady by pak měli poslat na e-mailovou adresu bauerova@plzen.eu nejpozději do 26. června.