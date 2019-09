"Trhy, co se hledají" okoření Ostravu

„Velmi lpíme při výběru prodejců na regionálnosti, kvalitě, unikátnosti a ekologické ohleduplnosti a zároveň je naší snahou podpořit drobné firmy, živnostníky, ale i jednotlivce. Mezi vyhledávané dobroty patří kváskové pečivo pečené dle receptur našich babiček, produkty rodinného včelařství Klinkovští, marmelády, pesta, bylinné čaje, které vyrábí Alena Melišová a jejíž marmelády zabodovaly v e velké konkurenci v rámci mezinárodní soutěže The World's Original Marmalade Awards v Anglii, kde vítěz soutěže dodává svou marmeládu na královský dvůr. Za zmínku stojí také bylinné sirupy od Farmy pod kaštany, bio kosmetika od My soap, Gaston Chilli, které zase zabodovalo na soutěži v USA, naprostý hit trhů kynuté slané koláče od Coolaczek či bezvadná káva od T-Rex café, mošty z původních odrůd jablek od Moštuj, farmářská vejce z volného chovu či kravské a kozí výrobky,“ zmiňuje Michaela Halfarová, organizátorka Trhů, co se hledají.

Do budoucna by „Trhy, co se hledají“ chtěly nabídnout návštěvníkům například prostor pro neformální pracovní poradu, ale i kulturní zážitky či workshopy, kde by se lidé potkávali a předávali své dovednosti například z oblasti rukodělných prací a řemesel.