Třeboňský zámek ožívá i v zimních měsících

„Schwarzenberské Vánoce si proto na třeboňském zámku připomínáme každoročně a až do Hromnic je staročeská vánoční výzdoba v knížecích soukromým apartmánech ke spatření. Zámek je v lednu a únoru pro veřejnost otevřený vždy ve čtvrtek a v pátek od 10 do 15 hodin.

Město však nabízí i další atraktivity - kromě zámku a hrobky je otevřena také Radniční věž (od pondělí do pátku) a Dům Štěpánka Netolického na náměstí (od středy do neděle), kostel sv. Jiljí s komentovanou prohlídkou v 15 hodin od pondělí do soboty, ve stejném čase je každý den prohlídka pivovaru, který v pátek a v sobotu nabízí i noční prohlídky, denně můžete zavítat i do expozice Třeboň v marcipánu,” láká na prohlídky Bc. Vít Pávek, kastelán zámku Třeboň.