Téměř 400 dětí se zapsalo do prvních tříd základních škol v Kroměříži

Rodiče mohli zapsat děti do jedné z šesti základních škol zřizovaných městem. Do ZŠ Komenského náměstí se zapsalo 38 dětí, do ZŠ Oskol 81 dětí, do ZŠ Slovan doručili rodiče přihlášky 98 dětí, do ZŠ U Sýpek 47 dětí, ZŠ Zachar zapsala 63 dětí a ZŠ Zámoraví přijala přihlášku 67 dětí.