Téma příštího ročníku festivalu UNITED je Všechno nejlepší, organizátoři uvádějí první vystupující

„Jsi moje všechno. To nejlepší, co mám. A dnes je tvůj velký den. Všechno nejlepší! A dárek? Tím jsi právě ty. Pro druhé. Chtěl jsem jim dát všechno nejlepší, a proto jsi tady. Vím, že se ti tento den nebude zdát jako ten nejlepší. Naopak. Projdeš si peklem. Budeš na dně. Všichni odejdou. A na konci tě opustím i já. Ale věř mi, je to ten nejšťastnější den. Pro nás všechny. I když se tak nebudeš cítit – věř mi. Jako by celý svět závisel na tom, jestli vydržíš, jestli mi budeš věřit, že i v těch nejtemnějších časech jsi pro mě stále ten nejdražší a i tehdy ti dávám to nejlepší. A pak až se rozhodneš. Až vytrváš až do konce. A uspěješ. Svět se promění. Jako by vše vstalo z mrtvých. Jako by všechno bylo nejlepší. Věříš tomu? Věříš si? Věříš mi?“ Těmito slovy představují pořadatelé téma Všechno nejlepší, které ponese 10. ročník festivalu UNITED.