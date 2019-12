Taxi pro seniory bude od ledna jezdit ve Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek zavede s novým rokem také novou službu pro seniory. Takzvané „taxi pro seniory“ budou moci využívat občané starší 70 let s trvalým pobytem na území města, a to maximálně šestkrát do měsíce. Za jednu jízdu bude účtováno 20 korun.