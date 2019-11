Světlana Lazarová připravuje v Divadle Kolowrat hru Dva na houpačce

Jerry přijíždí do New Yorku, aby zapomněl na své rozpadající se manželství. Na večírku potká záhadnou a charizmatickou tanečnici Gitu a mezi nimi to okamžitě zajiskří. Podaří se jim uniknout nástrahám mileneckých omylů? Je možné nastartovat nový život? Někdo tě k tomu musí rozhoupat. Někdo tě musí přenést přes tvé vlastní peklo. Někdo ti musí pomoci dotknout se nebes. Strhující příběh dvou spřízněných duší. Mezi láskou a nenávisti odhalí oba svoji pravou tvář.