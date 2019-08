Své divadlo podporujte, vyplatí se to, vzkazují experti zlínské radnici

MDZ je podle průzkumu jedním z důvodů, proč se návštěvníci vydávají do Zlínského kraje. V případě festivalu Setkání Stretnutie, který divadlo každoročně pořádá, je významná část diváků tvořena i slovenskými turisty.

„V roce 2018 ovlivnil provoz MDZ turistickou návštěvnost Zlína a okolí na úrovni 6 až 8 tisíc návštěvodnů. Návštěvníci ve městě utratili za ubytování, stravování, dopravu a další věci přibližně 100 milionů korun,“ vyčíslil expert na cestovní ruch Ondřej Špaček z agentury KROKEM. Příjmy do veřejných rozpočtů podle něj dosáhly díky divadlu 45 milionů korun, z toho 35 milionů korun je nenahraditelných, tzn., pokud by MDZ nefungovalo, nenastaly by.