Studentský snímek (ne)VĚŘ MI se probojoval do hlavní soutěže Festivalu Oty Hofmana

Láska, zrada, nenávist a manipulace – to všechno je součástí světa mladých lidí. Film se zaměřuje na výstižnost a opravdovost těchto témat a místy díky tomu nabízí opravdu surový a krutý pohled do dnešní reality. To, že nejde pouze o nějakou nafouknutou bublinu, dokazují aktuální statistiky. Podle nich šikana mezi dětmi rok od roku nabývá na intenzitě. Až 38 procent základních škol a 27 procent středních muselo v loňském školním roce toto agresivní chování spolužáků řešit.