Studenti z dobrušské střední školy se podívali do Osvětimi a do Březinky

V minulém týdnu opět na den ztichly chodby Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky. Tentokrát se 40 studentů vydalo na dlouhou cestu do polské Osvětimi a přilehlé Březinky.

Jejich cílem stal snad nejkrutější koncentrační tábor známý v celém světě, a to Osvětim a přilehlá Březinka. Tady z nich nikdo vůbec nezapochyboval o tom, že nacismus byl tou nejodpornější ideologií v dějinách lidstva.

Tiše a bez jediného slůvka všichni procházeli místy, kde na každém kroku kdysi dávno číhala smrt. Nahlédli do pecí krematoria, kde už naštěstí nehořel oheň. Míjeli „umývárnu“, kde už ze sprch necítili plyn. Viděli, kolik místa zaberou dvě tuny lidských vlasů. Procházeli chodbou, kde byli obklopeni 85 000 páry bot. Nahlédli do šálku od kávy, ze kterého už se nikdo nenapije. Šli po cestě, kterou sami zdejší vězni nazvali „cestou smrti“ a která pro ně neměla konec, na kterém by se mohli otočit a vrátit…