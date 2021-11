Studenti hodonínské průmyslovky bodují v celostátních soutěžích

Letošní 11. ročník soutěže YTONG byl pro Lukáše Beňu z hodonínské střední školy velmi úspěšný. Nejen, že suverénně zvítězil v regionálním kole v rámci celé jižní Moravy, ale po postupu do kola celostátního získal navíc 3. cenu se svým projektem moderního nízkoenergetického domu pro čtyřčlennou rodinu s názvem Logic.

Jedná se o komplexní řešení jednopodlažního domu s půdorysem ve tvaru písmene T. Dominantou a zároveň největší zajímavostí jeho domu je železobetonová konstrukce, která tvoří architektonický prvek a zároveň slouží jako netradiční druh zastínění a zastřešení vstupu do domu a terasy.

Usměvavý Lukáš Beňa k tomu dodal: „Škoda, že jsem zapomněl přidat k mému ročníkovému projektu i jeden detail nějakého vybraného architektonického prvku, za to mi byly strženy body a to mne taky stálo lepší umístění. Ale chybami se člověk učí, i tak jsem rád, protože dostat se do celostátního kola v soutěži YTONG je těžké, konkurence je veliká.”